Веб-дизайнер. Разработаю дизайн Лендинга / Интернет магазина / Сайта визитки
Я Анна из Харькова, Украина. Я дизайнер UI/UX. Занимаюсь разработкой сайтов, интернет-магазинов, лендингов, сайтов-визиток. Я закончила несколько курсов по дизайну UI/UX и созданию прототипов.
Профильное образование напрямую связано с дизайном, поэтому я знаю все тонкости и аспекты построения стильного и привлекательного дизайна, хорошо разбираюсь в стилях, помогу подобрать стиль под ваши потребности.
Основные рабочие инструменты:
- Figma;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator.
Моя цель – сделать ваш сайт заметным, запоминающимся и удобным для пользователей, а также учесть все ваши пожелания.
Портфолио
- Дизайн страницы сервиса по аренде авто17 просмотров