Веб-дизайнер. Разработаю дизайн Лендинга / Интернет магазина / Сайта визитки

Я Анна из Харькова, Украина. Я дизайнер UI/UX. Занимаюсь разработкой сайтов, интернет-магазинов, лендингов, сайтов-визиток. Я закончила несколько курсов по дизайну UI/UX и созданию прототипов.

Профильное образование напрямую связано с дизайном, поэтому я знаю все тонкости и аспекты построения стильного и привлекательного дизайна, хорошо разбираюсь в стилях, помогу подобрать стиль под ваши потребности.

Основные рабочие инструменты:

- Figma;

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator.

Моя цель – сделать ваш сайт заметным, запоминающимся и удобным для пользователей, а также учесть все ваши пожелания.