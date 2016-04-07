CG
3D моделлер
создание 3D контента
-разработка игровых объектов
-создание high poly, low poly моделей
-ретопология и оптимизация геометрии
-текстурирование, UV развертка
Текстуры:
Diffuse, normal map, specular, gloss, emissive.
-анимация
-подготовка ассетов в движке Unity3d
-создание и настройка спецэффектов
-PlayMaker программирование действий, анимации, эффектов
Дизайнер
Дизайн сайтов, баннеров, тех дизайн, 3D моделирование, текстурирование, визуализация, разработка каталогов мебели/дверей, флеш анимация
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Портфолио
- ОЭЗ Ульяновск317 просмотров
3D-графика
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