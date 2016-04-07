marlavapr

Алексей marlavapr

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
CG

3D моделлер

создание 3D контента 

-разработка игровых объектов 

-создание high poly, low poly моделей 

-ретопология и оптимизация геометрии 

-текстурирование, UV развертка 

Текстуры: 

Diffuse, normal map, specular, gloss, emissive. 

-анимация 

-подготовка ассетов в движке Unity3d 

-создание и настройка спецэффектов 

-PlayMaker программирование действий, анимации, эффектов

Дизайнер

Дизайн сайтов, баннеров, тех дизайн, 3D моделирование, текстурирование, визуализация, разработка каталогов мебели/дверей, флеш анимация

Портфолио

3D-графика
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$10/час
от 1 часа
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