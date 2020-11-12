Тексты: от наупопа до модной повестки

Высшее медицинское образование (врач-лечебник).

В настоящий момент работаю в качестве медицинского редактора и автора в медиаартели, занимаюсь написанием продающих текстов для медицинских и фармацевтических компаний.

Публикации в медицинских журналах, в т.ч. на английском языке.

Английский язык уровень Upper Intermediate

Стиль текста значения не имеет:

+ писала медицинские статьи

+ продающие тексты

+ делала контент для научпоп канала

+ контент для канала по косметологии

+ наполняла сайт для фармацевтической фирмы.

+ вела Instagram аккаунты врачей-косметологов