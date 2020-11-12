Тексты: от наупопа до модной повестки
Высшее медицинское образование (врач-лечебник).
В настоящий момент работаю в качестве медицинского редактора и автора в медиаартели, занимаюсь написанием продающих текстов для медицинских и фармацевтических компаний.
Публикации в медицинских журналах, в т.ч. на английском языке.
Английский язык уровень Upper Intermediate
Стиль текста значения не имеет:
+ писала медицинские статьи
+ продающие тексты
+ делала контент для научпоп канала
+ контент для канала по косметологии
+ наполняла сайт для фармацевтической фирмы.
+ вела Instagram аккаунты врачей-косметологов
Действие аккаунта приостановлено!