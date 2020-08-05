Специалист по работе с информацией и текстами
Выполняю следующие виды работ :
· Транскрибация аудио/видео
· Ввод данных
· Наполнение сайта
· Наполнение сайта
· Деловая переписка, в т.ч. на английском
· Перевод с английского
· Модерация
· Поиск и обработка фото
· Написание и размещение объявлений
· Написание комментариев и отзывов
Рассматриваю любой вид сотрудничества, но предпочтение долгосрочным проектам и постоянной занятости.
Интересы : психология, отношения, иностранные языки, создание чат-ботов, создание лендингов, благотворительность, экология, наука, устойчивое развитие, творчество, живопись
Действие аккаунта приостановлено!