Специалист по работе с информацией и текстами

Выполняю следующие виды работ :

· Транскрибация аудио/видео

· Ввод данных

· Наполнение сайта

· Наполнение сайта

· Деловая переписка, в т.ч. на английском

· Перевод с английского

· Модерация

· Поиск и обработка фото

· Написание и размещение объявлений

· Написание комментариев и отзывов

Рассматриваю любой вид сотрудничества, но предпочтение долгосрочным проектам и постоянной занятости.

Интересы : психология, отношения, иностранные языки, создание чат-ботов, создание лендингов, благотворительность, экология, наука, устойчивое развитие, творчество, живопись