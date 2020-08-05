marsea

Яна marsea

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по работе с информацией и текстами

Выполняю следующие виды работ :

·        Транскрибация аудио/видео

·        Ввод данных

·        Наполнение сайта

·        Наполнение сайта

·        Деловая переписка, в т.ч. на английском

·        Перевод с английского

·        Модерация

·        Поиск и обработка фото

·        Написание и размещение объявлений

·        Написание комментариев и отзывов

 

 

Рассматриваю любой вид сотрудничества, но предпочтение долгосрочным проектам и постоянной занятости. 

Интересы : психология, отношения, иностранные языки, создание чат-ботов, создание лендингов, благотворительность, экология, наука, устойчивое развитие, творчество, живопись