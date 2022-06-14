Стильный и удобный дизайн для ваших проектов

Приветствую!

Меня зовут Маша, мне 20 лет, живу в городе Днепр, Украина.

Занимаюсь UI/UX дизайном: дизайн сайтов, интернет-магазинов и лендингов, мобильных приложений. Также выполняю адаптивный дизайн.

Основной инструмент - Figma 

Почему стоит обратиться именно ко мне?

▪Я очень ответственно подхожу к своей работе и выполняю её качественно, как для самой себя. Всегда доводу дело до конца.

▪С вами мы будем обсуждать и прорабатывать все детали, я стараюсь по максимуму учитывать пожелания каждого заказчика.

▪ Оцениваю конкурентов и комплексно подхожу к поставленной задаче.

▪ Будьте уверены, вы получите индивидуальный и продающий дизайн вашего сайта/лендинга/интернет-магазина.

 Всегда на связи:

▫Telegram: https://t.me/marsenya

▫Instagram: https://instagram.com/marsenya?utm_medium=copy_link

▫E-mail: [email protected]