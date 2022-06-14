Приветствую!
Меня зовут Маша, мне 20 лет, живу в городе Днепр, Украина.
Занимаюсь UI/UX дизайном: дизайн сайтов, интернет-магазинов и лендингов, мобильных приложений. Также выполняю адаптивный дизайн.
Основной инструмент - Figma
Почему стоит обратиться именно ко мне?
▪Я очень ответственно подхожу к своей работе и выполняю её качественно, как для самой себя. Всегда доводу дело до конца.
▪С вами мы будем обсуждать и прорабатывать все детали, я стараюсь по максимуму учитывать пожелания каждого заказчика.
▪ Оцениваю конкурентов и комплексно подхожу к поставленной задаче.
▪ Будьте уверены, вы получите индивидуальный и продающий дизайн вашего сайта/лендинга/интернет-магазина.
Всегда на связи:
▫Telegram: https://t.me/marsenya
▫Instagram: https://instagram.com/marsenya?utm_medium=copy_link
▫E-mail: [email protected]
▫Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010113964849
Портфолио
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