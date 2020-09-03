marslowski

Алина marslowski

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
#ui #ux #design

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Отзывы заказчиков

babychev
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Шеринг самокатов. Дизайн сайта.
Работаем второй раз за 1,5 месяца, всё так же на уровне, выкупил макет с заменой фотографий, нравится подход к работе и общению, спасибо :)
Отличный заказчик
Ответный отзыв
olegvinnichek90
Олег 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$130
10 баллов
5 лет назад
Лендинг архитектурного бюро
Tilda
Нашел работы Алины в инсте, все понравилось, делали лендинг архитектурного бюро, помогла с тз и брифом, будем работать дальше 👍👍
Всё хорошо.
Ответный отзыв
ZhuchokV
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Главная страница для сайта
Все было четко, учтены все наши пожелания, ленд получился таким, как мы его и представляли, спасибо, буду рекомендовать своим коллегам!
хороший заказчик, без заминок и ожидания
Ответный отзыв
novitcky_max
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Лендинг страницы для компании по производству раковин
Сработались очень приятный и толковый дизайнер, все объяснила, правки тоже без проблем, всегда была на связи. 10 из 10. Спасибо!
все хорошо
Ответный отзыв
babychev
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
UI/UX для мобильного приложения
Мне все понравилось, работа выполнена быстро и в срок, отредактировали в онлайн-режиме текущие макеты, продолжим работать на лендинге, было предложено много идей и вариантов оформления :)
адекватный заказчик, все прошло без проблем, с задачей разобралась быстро, принял мои рекомендации
Ответный отзыв