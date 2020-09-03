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Портфолио
- Архитектурное Бюро. Сайт-визитка/лендинг74 просмотра
- Landing Ветеринарная клиника ГекторВет90 просмотров
- Каршеринг DriveR. Landing Page.98 просмотров
- Home Yoga concept98 просмотров
- Travel app108 просмотров
- Landing. Tours to and in Switzerland.80 просмотров
- Landing Dyson56 просмотров
- Skyhawks elements60 просмотров
- Music web site design63 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Работаем второй раз за 1,5 месяца, всё так же на уровне, выкупил макет с заменой фотографий, нравится подход к работе и общению, спасибо :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$130
10 баллов
5 лет назад
Tilda
Нашел работы Алины в инсте, все понравилось, делали лендинг архитектурного бюро, помогла с тз и брифом, будем работать дальше 👍👍
Ответный отзыв
Всё хорошо.
$100
10 баллов
5 лет назад
Все было четко, учтены все наши пожелания, ленд получился таким, как мы его и представляли, спасибо, буду рекомендовать своим коллегам!
Ответный отзыв
хороший заказчик, без заминок и ожидания
$50
10 баллов
5 лет назад
Сработались очень приятный и толковый дизайнер, все объяснила, правки тоже без проблем, всегда была на связи. 10 из 10. Спасибо!
Ответный отзыв
все хорошо
$20
10 баллов
5 лет назад
Мне все понравилось, работа выполнена быстро и в срок, отредактировали в онлайн-режиме текущие макеты, продолжим работать на лендинге, было предложено много идей и вариантов оформления :)
Ответный отзыв
адекватный заказчик, все прошло без проблем, с задачей разобралась быстро, принял мои рекомендации