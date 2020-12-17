martadesigner

Марта Странковская martadesigner

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Современный сайт с индивидуальным дизайном для Вашего бизнеса

Привет! Меня зовут Марта.

Я занимаюсь разработкой сайтов и считаю веб-дизайн своим призванием! Постоянно развиваюсь в этой среде и готова приобрести ценный опыт в работе над новыми проектами.

Моя миссия заключается в качественном выполнении проекта, учитывая особенности Вашего бизнеса. Сделаю грамотный и продающий дизайн, способный оставить в душе благоприятные эмоции от совместного сотрудничества.

Telegram - @MartaStrankovskaya

E-mail - [email protected]

Что я могу предложить Вам?

— Дизайн Landing page;

— Дизайн интернет-магазина;

— Дизайн рекламных баннеров;

— Прототипирование;

— Адаптивный дизайн, редизайн сайта.

Ответственно подхожу к работе над проектами, гарантирую выполнение заказа в срок, всегда на связи с Вами :)

Буду рада сотрудничеству!

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Telegram - @MartaStrankovskaya

E-mail - [email protected]

Instagram - https://www.instagram.com/mar_web.design_/

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Отзывы заказчиков

sergeykovaal
Сергей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн баннеров для слайдера
Рекомендую дизайнера. Работа выполнена качественно и даже раньше срока.
Четко была поставлена задача, приятно было поработать с заказчиком
Ответный отзыв
angalevich
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн новогоднего баннера для инстаграм
Отличный исполнитель! Рекомендую. Довольна результатом)
Хороший заказчик! Была чётко поставлена задача, мгновенная оплата.
Ответный отзыв