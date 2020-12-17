Привет! Меня зовут Марта.
Я занимаюсь разработкой сайтов и считаю веб-дизайн своим призванием! Постоянно развиваюсь в этой среде и готова приобрести ценный опыт в работе над новыми проектами.
Моя миссия заключается в качественном выполнении проекта, учитывая особенности Вашего бизнеса. Сделаю грамотный и продающий дизайн, способный оставить в душе благоприятные эмоции от совместного сотрудничества.
Telegram - @MartaStrankovskaya
E-mail - [email protected]
Что я могу предложить Вам?
— Дизайн Landing page;
— Дизайн интернет-магазина;
— Дизайн рекламных баннеров;
— Прототипирование;
— Адаптивный дизайн, редизайн сайта.
Ответственно подхожу к работе над проектами, гарантирую выполнение заказа в срок, всегда на связи с Вами :)
Буду рада сотрудничеству!
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Telegram - @MartaStrankovskaya
E-mail - [email protected]
Instagram - https://www.instagram.com/mar_web.design_/
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