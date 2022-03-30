Graphic designer

Ilustrator, InDesign, Photoshор, рисование от руки и на планшете,Figma, Paint Tool sai 2 Cinema 4d, Maya , офорт ,Lightroom линогравюра, владею техникой акваграфии и акватипии. Навыки дизайна и разработки открыток , баннеров (рекламно-полиграфическая продукция) , айдентика.