Graphic designer
Ilustrator, InDesign, Photoshор, рисование от руки и на планшете,Figma, Paint Tool sai 2 Cinema 4d, Maya , офорт ,Lightroom линогравюра, владею техникой акваграфии и акватипии. Навыки дизайна и разработки открыток , баннеров (рекламно-полиграфическая продукция) , айдентика.
Портфолио
- Оформление фотографии.Logo design16 просмотров
- Розробка логотипа в стиле Chrome + Tribal19 просмотров
- Transparent 3d22 просмотра
- Print Design12 просмотров
- Chrome type10 просмотров
- My fav chrome art10 просмотров
- 3D tribal bag design12 просмотров
- Print Design10 просмотров
- Tribal9 просмотров
- Experiment with 3D11 просмотров
- New logo for @tusa.myaso8 просмотров