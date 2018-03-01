martini2704

Марина martini2704

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
На связи в лс:)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Монтаж видео

    $10

    Сейчас запускаем канал на английский ютуб, ты можешь пойти с нами, нам нужен волшебный монтаж видео. Желательно, чтоб ты владел английским языком лучше чем мы но это совсем не главное. Главное как ты видишь смыслы. Приоритет ...

    Видеомонтаж31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проверить заполнение карточек, поиск смысловых ошибок

    Необходимо проверить заполнение карточек товара - спортивные тренажеры (беговые дорожки. эллиптические тренажеры, велотренажеры). Наличие опыта с такими тренажерами большой плюс. Задача: выявить ошибки по тексту (грамматика, смысл и занести их в таблицу.  ...

    Редактирование и Корректура16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видео на постоянку

    $5

    нужен монтажник, который видит смыслы:) проектов много, начнем с минимального задания монтаж видео на 1 минуту по теме тренажеры, есть видео, озвучка и информация. материал в лс отправлю, пишите

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Смонтировать видео для интернет магазина спортивных товаров

    $5

    Кто сделает задание, загрузим заказами, тренажеров много) Вступление/финал/фоновая музыка https://yadi.sk/d/92Ae_4D33SuXix  Материал + озвучка https://yadi.sk/d/1iS00IeI3SuJra  Логотип https://yadi.sk/i/BnszluEy3SuXu3  Должно быть динамично и с инфографикой. Т.е. что бы сходился видео ряд со ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доделать обложку для видеоканала на YouTube

    $9

    Доделать обложку для канала на YouTube. Есть исходник psd - нужно его завершить: -сделать современный фон светлый (серый или бежевый и т.п.) (текущие фоны не очень нравятся) -убрать желтизну с персонажа (цветокоррекцию ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Монтаж видео 5 мин на английском языке

    $10

    Сейчас запускаем канал на английский ютуб, ты можешь пойти с нами, нам нужен волшебный монтаж видео. Желательно, чтоб ты владел английским языком лучше чем мы но это совсем не главное. Главное как ты видишь смыслы. Приоритет ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Монтаж -нарезка видеоролика для видеоблога на youtube

    $10

    Сейчас запускаем канал на английский ютуб, ты можешь пойти с нами, нам нужен волшебный монтаж видео. Желательно, чтоб ты владел английским языком лучше чем мы:) но это совсем не главное. Главное как ты видишь смыслы. ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Alfredish
Альфред 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видео 5 мин на английском языке
Комфортно работать, интересные заказы, рад такому сотрудничеству!
все супер
Ответный отзыв
Alfredish
Альфред 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Доделать обложку для видеоканала на YouTube
Все хорошо, советую!)
понимает быстро, делает качественно и быстро:) результатом довольна
Ответный отзыв
Alfredish
Альфред 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Смонтировать видео для интернет магазина спортивных товаров
Отличный заказчик! Хорошо поставленная задача, честная оплата. Комфортно работать, рад сотрудничать!
Все супер, быстро понимает и без лишних вопросов. Оперативная связь и хорошая работа. Спасибо!
Ответный отзыв