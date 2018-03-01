martini2704

Сейчас запускаем канал на английский ютуб, ты можешь пойти с нами, нам нужен волшебный монтаж видео. Желательно, чтоб ты владел английским языком лучше чем мы но это совсем не главное. Главное как ты видишь смыслы. Приоритет ...
- $10Видеомонтаж31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо проверить заполнение карточек товара - спортивные тренажеры (беговые дорожки. эллиптические тренажеры, велотренажеры). Наличие опыта с такими тренажерами большой плюс. Задача: выявить ошибки по тексту (грамматика, смысл и занести их в таблицу. ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
нужен монтажник, который видит смыслы:) проектов много, начнем с минимального задания монтаж видео на 1 минуту по теме тренажеры, есть видео, озвучка и информация. материал в лс отправлю, пишитеВидеомонтаж52 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Кто сделает задание, загрузим заказами, тренажеров много) Вступление/финал/фоновая музыка https://yadi.sk/d/92Ae_4D33SuXix Материал + озвучка https://yadi.sk/d/1iS00IeI3SuJra Логотип https://yadi.sk/i/BnszluEy3SuXu3 Должно быть динамично и с инфографикой. Т.е. что бы сходился видео ряд со ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $9
Доделать обложку для канала на YouTube. Есть исходник psd - нужно его завершить: -сделать современный фон светлый (серый или бежевый и т.п.) (текущие фоны не очень нравятся) -убрать желтизну с персонажа (цветокоррекцию ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Сейчас запускаем канал на английский ютуб, ты можешь пойти с нами, нам нужен волшебный монтаж видео. Желательно, чтоб ты владел английским языком лучше чем мы но это совсем не главное. Главное как ты видишь смыслы. Приоритет ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Сейчас запускаем канал на английский ютуб, ты можешь пойти с нами, нам нужен волшебный монтаж видео. Желательно, чтоб ты владел английским языком лучше чем мы:) но это совсем не главное. Главное как ты видишь смыслы. ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисовать обложку для видеоблога на YouTube. 1) на обложке содержится текст + фото и с фоном можно поиграть 2) четкого тз нет - на ваше настроение и фантазию. 3) есть ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад