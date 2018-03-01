martini2704

Сейчас запускаем канал на английский ютуб, ты можешь пойти с нами, нам нужен волшебный монтаж видео. Желательно, чтоб ты владел английским языком лучше чем мы но это совсем не главное. Главное как ты видишь смыслы. Приоритет ...