mary_ankuda

контекстная реклама в Google / Yandex
Предлагаю услуги по настройке, ведении, аналитике контекстной рекламы.
Большой опыт работы с Яндекс Директ, Google Реклама.
Площадки: поиск и сети.
Регионы: Беларусь, Россия, Европа.
Услуги: настройка, ведение, аналитика.
Со мной контекстная реклама перестанет быть проблемой, а превратится в стабильный источник трафика для Вашего бизнеса!
Мы обязательно найдем общий язык и сделаем наше сотрудничество успешным! Давайте скорее знакомиться и работать)
Делаю профессионально, добавляя искусство!
Я против войны в Украине!