mary_ankuda

контекстная реклама в Google / Yandex

Предлагаю услуги по настройке, ведении, аналитике контекстной рекламы.

Большой опыт работы с Яндекс Директ, Google Реклама.

Площадки: поиск и сети.

Регионы: Беларусь, Россия, Европа.

Услуги: настройка, ведение, аналитика.

Со мной контекстная реклама перестанет быть проблемой, а превратится в стабильный источник трафика для Вашего бизнеса!

Мы обязательно найдем общий язык и сделаем наше сотрудничество успешным! Давайте скорее знакомиться и работать)

Делаю профессионально, добавляя искусство!