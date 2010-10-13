mary_popova

Заказал у этого, атора курсовую работу, Срок сдачи был 7 декабря , мне позарез нужно было сдавать работу заказчику, жду уже 3 дня и уже вряд ли дождусь работы, автор просто пропал в никуда(. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!