mary_popova

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Отзывы заказчиков
$40
0 баллов
13 лет назад
Заказал у этого, атора курсовую работу, Срок сдачи был 7 декабря , мне позарез нужно было сдавать работу заказчику, жду уже 3 дня и уже вряд ли дождусь работы, автор просто пропал в никуда(. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
$40
0 баллов
13 лет назад
Опасно! Вначале производит впечатление порядочного человека - извиняется за просрочку, "кормит завтраками". В итоге сорванные сроки и нет работы, просто пропала.
$33
10 баллов
13 лет назад
Все четко. Спасибо. Было приятно работать
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно работать. Четкое задание и оплата вовремя.
$20
10 баллов
13 лет назад
Спасибо, сдал на пятерку:)