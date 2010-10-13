mary_popova

Маша Попова mary_popova

 
37 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
0 баллов
13 лет назад
Курсовая: Проектировка и разработка информац. сис.
Заказал у этого, атора курсовую работу, Срок сдачи был 7 декабря , мне позарез нужно было сдавать работу заказчику, жду уже 3 дня и уже вряд ли дождусь работы, автор просто пропал в никуда(. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
0 баллов
13 лет назад
Курсовая работа. UML - Rational Rose.
Опасно! Вначале производит впечатление порядочного человека - извиняется за просрочку, "кормит завтраками". В итоге сорванные сроки и нет работы, просто пропала.
Raser
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$33
10 баллов
13 лет назад
Конфигурирование web-сервера Apache (Курсовая)
Все четко. Спасибо. Было приятно работать
Спасибо, было приятно работать. Четкое задание и оплата вовремя.
Ответный отзыв
akrus
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа по информатике
Спасибо, сдал на пятерку:)