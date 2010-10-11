Курсовая работа по информатике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки256 просмотров
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Тема курсовой работы:

Виртуальные сообщества по интересам и чаты

Шрифт: Times New Roman 14

Интервал: 1,5

Отступ: слева, справа, снизу - 2,5; сверху - 3,5

Нумерация: сверху, посередине

Текст: выравнивание по ширине

Текст должен быть отформатирован, не должно быть пустых страниц, автоматическое оглавление.

30-40 страниц

Обязательно не плагиат (проверю лично :))

Совсем нет времени сделать, рассчитываю на вашу помощь.

13 лет назад
akrus
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
MichaelT
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
7 дней
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mary_popova
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Была
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13 лет назад
$20
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