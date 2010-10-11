Курсовая работа по информатике

Тема курсовой работы:

Виртуальные сообщества по интересам и чаты

Шрифт: Times New Roman 14

Интервал: 1,5

Отступ: слева, справа, снизу - 2,5; сверху - 3,5

Нумерация: сверху, посередине

Текст: выравнивание по ширине

Текст должен быть отформатирован, не должно быть пустых страниц, автоматическое оглавление.

30-40 страниц

Обязательно не плагиат (проверю лично :))

Совсем нет времени сделать, рассчитываю на вашу помощь.