Реферат

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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 17. Особенности вознаграждения работников в организации

В работе необходимо показать сущность вознаграждения и указать его виды. На примере конкретной организации следует рассмотреть особенности вознаграждения различных категорий работников, определить проблемы, воз-никающие в процессе вознаграждения работников и способы их решения.

15 стр.

работа нужна 20.10.10

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13 лет назад
svetik22-79
Светлана 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$16
7 дней
Наталья очень быстро и качественно справилась с заданием. Спасибо!
Спасибо, Светлане за доверие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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