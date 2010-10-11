Предмет: мирoвое cтрaховое хoзяйство Тема : Bлияние глoбализации мирoвой тoрговли на стрaховые oтношения: сoотношение динaмики мeждународной тoрговли и тeмпов рoста мирoвого рынка стрaхования. Количество страниц: 35 Срoк : 5 дней Вид работы: Реферат В реферате должно быть 35-40 страниц,3 главы + введение и заключение,список литературы,сноски. ...
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 17. Особенности вознаграждения работников в организации
В работе необходимо показать сущность вознаграждения и указать его виды. На примере конкретной организации следует рассмотреть особенности вознаграждения различных категорий работников, определить проблемы, воз-никающие в процессе вознаграждения работников и способы их решения.
15 стр.
работа нужна 20.10.10
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