Курсовая Психология личности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок215 просмотров
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Нужно: 3 курсовые работы по дисциплине Психология личности

Темы любые (четко формулировать, в зависимости от исследования)

Все требования во вложении

Срок - 20 ноября

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
10 дней