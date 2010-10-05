Курсовая Психология личности

Нужен курсовой проект по электронике (прокт включает разработку мат. модели). Материалы и прочие обсуждения - почтой.
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Нужно: 3 курсовые работы по дисциплине Психология личности
Темы любые (четко формулировать, в зависимости от исследования)
Все требования во вложении
Срок - 20 ноября
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