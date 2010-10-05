Тема: "Электрооборудование технологической линии производства газированной воды ООО Артель-1" 50-60 листов
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Курсовая
Предмет: Тeхнологии в сoциальной рaботе.
Тема: Тeхнология cоциальной рaботы с дeтьми и пoдростками.
Срок: до вечера субботы.
объем 30-40 листов.
Доп требования:
Все параграфы должны содержать: вводная часть, основная и заключительная(в содержании не отмечать это) т.е. текст должен логически быть построен. открываем тему раздела, пишем про неё и общий итог.
Ссылки с каждой страницы с цифры 1 внизу страницы и указанием страницы, откуда взято. Номер страницы по центру наверху. В заключении написать рекомендации.
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