Курсовая 1

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Курсовая

Предмет: Тeхнологии в сoциальной рaботе.

Тема курсовой «Сoциальная рaбота с cемьями, пoпавшими в трудную жизнeнную cитуацию».

Вариант названия можно менять, но сущность вопроса оставить

Срок: до вечера субботы.

объем 30-40 листов.

Доп требования:

Все параграфы должны содержать: вводная часть, основная и заключительная(в содержании не отмечать это) т.е. текст должен логически быть построен. открываем тему раздела, пишем про неё и общий итог.

Ссылки с каждой страницы с цифры 1 внизу страницы и указанием страницы, откуда взято. Номер страницы по центру наверху. В заключении написать рекомендации.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sea-80
Елена 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
23 отзыва
13 лет назад
$30
3 дня
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