Курсовая

Предмет: Тeхнологии в сoциальной рaботе.

Тема курсовой «Сoциальная рaбота с cемьями, пoпавшими в трудную жизнeнную cитуацию».

Вариант названия можно менять, но сущность вопроса оставить

Срок: до вечера субботы.

объем 30-40 листов.

Доп требования:

Все параграфы должны содержать: вводная часть, основная и заключительная(в содержании не отмечать это) т.е. текст должен логически быть построен. открываем тему раздела, пишем про неё и общий итог.

Ссылки с каждой страницы с цифры 1 внизу страницы и указанием страницы, откуда взято. Номер страницы по центру наверху. В заключении написать рекомендации.