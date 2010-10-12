Теоретичес. часть курс. работы - электроснабжение

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать часть работы согласно приложенного плана.

Срок - 7 дней.

13 лет назад
loren
Елена 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ira150961
Ирина 
52 годаКиргизия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
13 лет назад
$25
3 дня
Хорошая работа, все своевременно и качественно выполнено. Очень довольна сотрудничеством
Очень довольна сотрудничеством с Еленой. Корректная, четкая постановка задачи. Никаких вопросов не возникло. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на продолжение работы. Спасибо, Елена. Успехов вам!
  • Похожие заказы

  • Курсовая работа по налогам

    $40

    Дисциплина: Налоги и сборы с юр. лиц; Тема: "Упрощенная система налогообложения". Тема курсовой работы должна быть рассмотрена в полном объеме. Объем: 35л. В практической части необходимо решить задачу по налогам и на основе ее заполнить декларацию. Сроки: до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логопедия Курсовая (коррекция)

    Вид работы: Исправление курсовой с практической частью Тема: Исследование фонематических функций у детей со стертой дизартрией Требования: исправить все замечания: http://files.mail.ru/5X8ACR исходный курсовик: http://files.mail.ru/V4V14U Увеличить список литературы. Срок выполнения: 10.10 или укажите ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат Административная деятельность ОВД(теория)

    Нужно выбрать одну из следующих тем: 1. Осуществление контроля за деятельностью дежурной части; 2. Деятельность милиции по борьбе с административными правонарушениями, посягающими на общественный порядок и общественную безопасность 3. Дорожно-патрульная служба ГИБДД требования: введение основная часть подразделенная на 2-3 части заклбючение список используемой ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по английскому языку

    А тему: "Использование словообразовательной игры в художественном дискурсе"с теоритической и практической частью 60%теории 40% практики объем курсовой 25-30 страниц содержание введение теоретиеская часть основная исследовательская часть заключение библиография указывать ссылки, желательно изучение что то типа Гарри Потера ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая разработка управленческих решений

    Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки, которая должна включать: • титульный лист • аннотацию, • задание на проектирование • содержание, • введение, • основную часть проекта, • заключение, • список литературы, • приложения.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат по Естествознанию

    Реферат по Естествознанию. Тема: Вещество и поле-две формы существования материи. Объем 20-25 стр. Срок: 6.10. Имеется методичка,план необходимо разработать. Прошу указать сроки и цену в тендере.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа!

    Тема: тревожности и характер взаимодействия детей дошкольного возраста Требования: Имеется практически вся готовая курсовая работа. Т.е. готова полностью теоретическая часть и готова но не до конца экспериментальная часть. Необходимо доработать экспериментальную часть и соединить теоретическую + ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад