Логопедия Курсовая (коррекция)

Нужно выбрать одну из следующих тем: 1. Осуществление контроля за деятельностью дежурной части; 2. Деятельность милиции по борьбе с административными правонарушениями, посягающими на общественный порядок и общественную безопасность 3. Дорожно-патрульная служба ГИБДД требования: введение основная часть подразделенная на 2-3 части заклбючение список используемой ...
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Вид работы: Исправление курсовой с практической частью
Тема: Исследование фонематических функций у детей со стертой дизартрией
Требования: исправить все замечания: http://files.mail.ru/5X8ACR
исходный курсовик: http://files.mail.ru/V4V14U
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Срок выполнения: 10.10 или укажите свой
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