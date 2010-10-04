Логопедия Курсовая (коррекция)

Татьяна тянула неделю, кормила обещаниями. То она уезжала в командировку, то болела... В общем, не человек, а прямо катастрофа :)))). Потом пропала вообще. Итог: работа не сдана, в офисе был скандал. По опыту - есть фрилансеры у которых всегда все ок, а есть те, кто всегда внезапно в командировке. С последними - а к ним и относится Татьяна - дела иметь не стоит даже с небольшими работами.