Тема: Автоматизация системы слежения движения судов Объём: 80-90 страниц, листинг операторов отлаженного модуля программы Схемы и приложения согласно отраслевых стандартов. срок: 14-20 дней есть подробная методичка, первая глава и замечания преподавателя к ней
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Тема: Управление коммерческими банками в процессе санации
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30-40 страниц.
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