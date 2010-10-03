Курсовая по психологическому практикуму

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Вид работы: Курсовая раб. (практика)

Предмет: Психологический практикум

Тема: Особенности общения в разных возрастных группах

Требования к работе:

согласно методички

Оформление:

кол-во страниц:30

кол-во источников:10-15

шрифт: 14pt

интервал: 1,5

заказ предоставить в: электронном виде;

сноски: в скобках

срок до 10.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
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13 лет назад
56 отзывов(-3)
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Onli-ok
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$28
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vikt-docen
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