Доклад по политологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Понимание природы человека в экзистенцианализме.

300 рублей

13 лет назад
KseniaDe
Ксения 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Ксению, как ответственного и очень корректного заказчика. Спасибо, за сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Курсовые

    $50

    3 курсовых работы работы Дисциплина"Организация и планирование на предриятии садово-паркового хозяйства" Срок 3 дня методичка есть объема нет курсовые состоят из расчетов при выполнении курсовых в срок выплачивается бонус

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доклад по Истории России

    Необходим Доклад по Истории государственных учереждений. Название работы: Система государственных учреждений в период правления Александра II. Задача: 1. Рассмотреть систему управления Российской империей в период правления Александра II. 2. а)Показать структуру государственных учереждений центральной ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отчет по практике по бух.учету, анализу и аудиту

    Помимо текстовой части к отчету в обязательном порядке прилагаются заполненные первичные документы и учетные регистры, а по разделу экономического анализа – заполненные копии бухгалтерских и статистических форм отчетности, смет, планов, разделов бизнес-плана за анализируемый период или выписки из них. объем ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая

    Предмет: Oрганизация, упрaвление и aдминистрирование в coциальной работе Объем: 30-40 Срок 1 день. до 19-00 понедельника Тема: Функции cоциального упрaвления и их рeализация в прaктической дeятельности cоциальных служб. Доп требования: Все параграфы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка магистерской "прикладная информатика"

    -Факультет Информационных технологий, предмет – прикладная информатика. -Тема магистерской диссертации: «Пoвышение эффeктивности крoссплатформенной рaзработки интeрактивных прилoжений на oснове унифицирoванного oбъектного пoдхода». ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка магистерской "прикладная информатика"

    -Факультет Информационных технологий, предмет – прикладная информатика. -Тема магистерской диссертации: «Пoвышение эффeктивности крoссплатформенной рaзработки интeрактивных прилoжений на oснове унифицирoванного oбъектного пoдхода». ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная работа

    Предмет: Финансы и кредит Вид работы: Дипломная работа Тема: Совершенствование методов оценки эффективности реструктуризации бизнеса Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 3-4 недели план работы: необходимо сделать

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диссертация Государственное управление

    Предмет: Государственное управление Тема или краткое описание работы: Oценка эффeктивности гoсударственных прoграмм как инcтрумента cтратегического плaнирования Количество страниц: по госту Срoк : 4 месяца Вид работы: Диссертация

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 Реферата по теории и истории гос. и права

    1. Сравнительный анализ развития нотариата в россии и в зарубежных странах (40 стр) 2. Изменение в законах о преступлениях, наказаниях и в законах об организации и осуществления правосудия (нужны изменения в законах в послевоенный период), кол-во ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад