2 Реферата по теории и истории гос. и права

1.Состояние российского интернет-рынка 2. Интернет-проекты. Разработка и управление. 2.1. Технологические основы Интернет-проектов 2.2. Управление Интернет-проектами 2.3. Юзабилити Интернет-проектов 2.4.Оптимизация проектов для поисковых систем 2.5. Исследования в Интернет 3. Менеджмент в сфере электронного бизнеса на примере ...
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1. Сравнительный анализ развития нотариата в россии и в зарубежных странах (40 стр)
2. Изменение в законах о преступлениях, наказаниях и в законах об организации и осуществления правосудия (нужны изменения в законах в послевоенный период), кол-во стр 40
1500 руб.
Цена указана за обе работы
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