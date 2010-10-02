2 Реферата по теории и истории гос. и права

1. Сравнительный анализ развития нотариата в россии и в зарубежных странах (40 стр)

2. Изменение в законах о преступлениях, наказаниях и в законах об организации и осуществления правосудия (нужны изменения в законах в послевоенный период), кол-во стр 40

1500 руб.

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