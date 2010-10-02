Курсовая по теме "интернет-менеджмент"

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1.Состояние российского интернет-рынка

2. Интернет-проекты. Разработка и управление.

2.1. Технологические основы Интернет-проектов

2.2. Управление Интернет-проектами

2.3. Юзабилити Интернет-проектов

2.4.Оптимизация проектов для поисковых систем

2.5. Исследования в Интернет

3. Менеджмент в сфере электронного бизнеса на примере www.ozon.ru

3.1. Организация и проектирование Интернет магазина www.ozon.ru

3.2. Реклама и PR в Интернет

3.3 Правовые основы электронного бизнеса

3.4 Электронные платежные системы

3.5 Рекомендации по управлению электронным магазином www.ozon.ru

Заключение

Список использованной литературы

срок исполнения 2 дня

13 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад