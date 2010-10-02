Курсовая по теме "интернет-менеджмент"

Предмет: История отечественного государства и права План работы: 1. На основе анализа Декрета II Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г. назовите и определите полномочия первого Советского правительства. Почему оно называлось временным? 2. Под Киевом ...