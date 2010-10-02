Дипломная Технология машиностроения

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Дипломная

Предмет: Технология машиностроения

Тема: Конструирование клапана РДМ и технологический процесс изготовления клапана деталештока.

10 чертежей + 100-120 пояснительная

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад