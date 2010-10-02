Дипломная Технология машиностроения

Дипломная работа на тему(Железнодорожная станция с большим объемом переработки различных видов контейнеров на станции Москва товарная-Павелецкая. Срок до декабря этого года.
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Дипломная
Предмет: Технология машиностроения
Тема: Конструирование клапана РДМ и технологический процесс изготовления клапана деталештока.
10 чертежей + 100-120 пояснительная
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