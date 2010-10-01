Диплом по маркетингу

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тема формирование ценовой политики на примере салона красоты
плана нет. нужно составить, чтоб утвердил преподаватель.
срок первой главы до 15 октября
второй главы 25 октября
третья к началу ноября
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