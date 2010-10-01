Диплом по маркетингу

Тема: Рассмотрение и разрешение дел об установлении факта проживания на СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1ГЛАВА Характерные черты особого производства в гражданском процессе. 1.1.Понятие, значение и признаки особого производства. 1.2.Оформление и передача заявления в порядке особого производства. 2ГЛАВА Процессуальный порядок рассмотрения дел ...