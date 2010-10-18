Отчет о прохожнении преддипломной практике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки134 просмотра
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Необходимо написать отчет о прохождении преддипломной практике на молочном комбинате.

Положение о прохождении находится во вложении.

Кол-во 2 работы (разных), срок до 20.10.10

Заранее благодарен.

13 лет назад
masterod
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
10 дней
Ольга выполнила 2 работы соблюдая все необходимые требывания, точно в срок! Спасибо! Будем продолжать сотрудничать!
Спасибо Денису за сотрудничество, рекомендации только хорошие - общение, оплата, - все на высоком уровне. 10 баллов из 10!!!