Отчет о прохожнении преддипломной практике

Реферат по предмету "Проектирование информационных систем" на тему "Информационное обеспечение ИС" . В реферате должна быть информация о: составе информационного обеспечения; использовании классификаторов и систем кодирования; этапах разработки классификаторов; отражении требований к информационному обеспечению в проекте ИС. Объем реферата – 20 ...