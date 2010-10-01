Курсовая по методике преподавания психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок166 просмотров
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Тема: Внимание:понятие и основные характеристики

срок сдачи: 8 октября

объем: 50 стр

методичка: http://webfile.ru/4779988

В заявке просьба указывать стоимость и срок выполнения

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
marsinka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней
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