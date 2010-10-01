Дипломная работа

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Тема диплома. Разработка системы электроснабжения собственных нужд ПС-500 кВ "Очаково" г. Москва

По данному объекту имеется конкурсная, проектная документация чертежи в полном объеме. Так же есть технические характеристики всего используемого оборудования. Есть некоторые результаты расчетов, но нет самих расчетов.

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13 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
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