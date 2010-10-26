Экономика предприятия

Нужно написать ответы на вопросы по финансам и кредиту. Объем ответов 1-3 странички не больше, желательно минимум, но по делу, как можно меньше воды. Цена пятьдесят рублей вопрос. Оплата по частям, за определенное колличество вопросов. ...