Предмет: Криминалистика Тема или краткое описание работы: Oсобенности рaсследования ceксуальных прeступлений, сoвершенных в oтношении нeсовершеннолетних. Количество страниц: 70 Срoк сдачи: 15.10.2010 Вид работы: Дипломная Дополнительные требования: Новейшая литература не позже 2006года,список с реально существующей литературой,сноски обязательны.
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План реферата:
1. Реформирование государственного аппарата России в конце XVII-первой четверти XVIII вв.
2. В одном поместье вотчинник и помещик имели по два земельных участка, примерно одинаковых по размеру и качеству. Вотчинником участки были получены по наследству (один от отца, другой от деда), а помещиком – за службу (один – за военный поход, другой – за услужение государю в мирное время). Поскольку в их землевладениях была чересполосица, помещик предложил вотчиннику обменяться земельными участками. Вотчинник согласился, и они обратились с челобитьями к местному воеводе. Однако воевода, надеясь получить себе земли помещика после его ухода со службы, отказался оформить обмен. Тогда вотчинник и помещик обратились с челобитьем на имя царя в Поместный приказ.
Какое решение должно было последовать согласно Соборному Уложению 1649 г.
Литература
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983.
История государства и права России: Источники права. Юридические памятники XI-XX вв. М., 1995.
Российское законодательство X-XX вв. Т.1-9. М., 1984-1998.
Исаев И.А. История государства и права России. М., 2006.
История государства и права России / Отв. Ред. Ю.Л. Титова. М., 2005.
История отечественного государства и права / Под ред. О.Н. Чистякова. М., 2000.
Иллюстративный материал по изучению дисциплины: История государственного управления в России IX – XX вв. М., 1996.
История отечественного государства и права в схемах и таблицах / Под общ. Ред. В.П. Сальникова СПб., 1999.
Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993.
Курицын В.М., Мамонтов А.Г., Недобежкин С.В. История отечественного государства и права IX - начало XXI в. Таблицы и схемы. М., 2008.
Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. Л., 1980.
Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. М, 1964.
Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. / Отв. ред. Е.А. Скрипилев. М., 1992.
Сизиков М.И. Общая полиция в России XVIII в. М., 1999.
Социальная история России: период империи (XVIII – начало XX вв.). В 2 т. 2-е изд., испр. СПб., 2000.
Требования: оригинальность строго не менее 85%, сноски, объем 18-20 стр, более подробные требования вышлю!!!!
Срок выполнения: 05.10.2010
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