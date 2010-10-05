План реферата:

1. Реформирование государственного аппарата России в конце XVII-первой четверти XVIII вв.

2. В одном поместье вотчинник и помещик имели по два земельных участка, примерно одинаковых по размеру и качеству. Вотчинником участки были получены по наследству (один от отца, другой от деда), а помещиком – за службу (один – за военный поход, другой – за услужение государю в мирное время). Поскольку в их землевладениях была чересполосица, помещик предложил вотчиннику обменяться земельными участками. Вотчинник согласился, и они обратились с челобитьями к местному воеводе. Однако воевода, надеясь получить себе земли помещика после его ухода со службы, отказался оформить обмен. Тогда вотчинник и помещик обратились с челобитьем на имя царя в Поместный приказ.

Какое решение должно было последовать согласно Соборному Уложению 1649 г.

Литература

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История государства и права России: Источники права. Юридические памятники XI-XX вв. М., 1995.

Российское законодательство X-XX вв. Т.1-9. М., 1984-1998.

Исаев И.А. История государства и права России. М., 2006.

История государства и права России / Отв. Ред. Ю.Л. Титова. М., 2005.

История отечественного государства и права / Под ред. О.Н. Чистякова. М., 2000.

Иллюстративный материал по изучению дисциплины: История государственного управления в России IX – XX вв. М., 1996.

История отечественного государства и права в схемах и таблицах / Под общ. Ред. В.П. Сальникова СПб., 1999.

Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993.

Курицын В.М., Мамонтов А.Г., Недобежкин С.В. История отечественного государства и права IX - начало XXI в. Таблицы и схемы. М., 2008.

Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. Л., 1980.

Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. М, 1964.

Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. / Отв. ред. Е.А. Скрипилев. М., 1992.

Сизиков М.И. Общая полиция в России XVIII в. М., 1999.

Социальная история России: период империи (XVIII – начало XX вв.). В 2 т. 2-е изд., испр. СПб., 2000.

Требования: оригинальность строго не менее 85%, сноски, объем 18-20 стр, более подробные требования вышлю!!!!

Срок выполнения: 05.10.2010

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