Написать курсовую с расчетной частью по агрономии

Курсовая по экономической теории-01 Оформление работы строго по методичке. Оригинальность не менее 90% (тема довольно избитая...) Объем 30-35 страниц. Методичка прилагается. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице ...
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Курсовая работа с расчетно частью по определенному региону России.Предмет агрономия.Тема:Система агрономических мероприятий по получению высоких урожаев в ...Методика есть. Или тема:Почвы и мероприятия по их рациональному использованию.срок пять дней.
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