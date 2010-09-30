Работа по Истории государства и права заруб. стран

Необходимо решить правовые казусы по Истории государства и права зарубежных стран. Все указания в прикрепленном скане методички. Нужно решить первый и второй казус в 1 варианте. Во втором казусе не хватает источников, вот они:

Доп лит-ра к второму казусу:

* Хрестоматия по всеобщей истории гос-ва и права. под ред Батыра и Поликарповой

* Т. II. Соединненые Штаты Америки. Законодательство времен гражданской войны

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