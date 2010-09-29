Доработка курсовой по аудиту

Замечания:

1. Посмотрите на форму 2 (стоит знак вопроса на строках 70-130),

2. Ваша работа не соответствует требованиям ни по оформлению, ни по содержанию.

3. Имеющие место приложения не решают задач. Бух.баланс и регистры отсутствуют. Методика не реализована.

содержание параграфа 1 не соответствует названию.

стр.23 первая таблица пустая - написано зачем это в работе?

стр.23 вторая таблица в показатели прибыть написано - какие?

срок 02.10.