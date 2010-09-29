Дипломная работа по бух учету - 2

Курсовая по экономической теории -3 тема:Фискальная политика Оформление работы строго по методичке. Оригинальность не менее 90% (тема довольно избитая...) Объем 30-35 страниц. Методичка прилагается. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой ...
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Тема учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их роста
первая глава готовая, нужно сделать вторую и третью часть к диплому.
есть отчет по практике.
срок второй главый - 3 дня
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