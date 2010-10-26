Эссе по менеджменту

Здравствуйте, нужно найти 6 тем по двум предметам. Общее количество страниц от 15 до 20, то есть каждая тема по 2-е три страницы, небольшие рефераты. Язык: украинский. Темы: Культурологія 1. Ідеали античного мистецтва 2. Античність та Ренесанс: зв'язок епох 3. ...