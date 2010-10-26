Эссе по менеджменту

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок209 просмотров
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Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме. К утру четверга.

Темы для эссе

1. Основные составляющие системы стратегического управления (стратегического менеджмента).

2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия.

3. Уровни стратегии: корпоративная, деловая, функциональная и операционная.

4. Финансовая стратегия предприятия.

5. Базовые стратегии развития: роста, стабилизации, выживания.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо, за выполненное эссе. Буду обращаться еще.
Спасибо, буду рада быть вам полезной.
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