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Предмет: История мировых лидеров
Тема или краткое описание работы: Тема компьютер
Количество страниц: 8-10
Срoк : 4 дня
Вид работы: Реферат
Дополнительные требования: надо написать про историю кипернетики. Первый "компьютер предтеча" - Чарлз Бэббидж. Создание первого электронного компьютера(приоритетные дрязги). Два Томаса Уолтона - отец и сын и компания IBM. Два Стива - Джобс и Возняк и компания Apple Computers. Майкл Делл и компания Dell Computers. Человек, "сделавший себя" и придумавший схему "построй компьютер сам" Надо написать как они развивались и как они с помощью своих идей зарабатывали деньги
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