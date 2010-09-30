Предмет: История мировых лидеров

Тема или краткое описание работы: Тема компьютер

Количество страниц: 8-10

Срoк : 4 дня

Вид работы: Реферат

Дополнительные требования: надо написать про историю кипернетики. Первый "компьютер предтеча" - Чарлз Бэббидж. Создание первого электронного компьютера(приоритетные дрязги). Два Томаса Уолтона - отец и сын и компания IBM. Два Стива - Джобс и Возняк и компания Apple Computers. Майкл Делл и компания Dell Computers. Человек, "сделавший себя" и придумавший схему "построй компьютер сам" Надо написать как они развивались и как они с помощью своих идей зарабатывали деньги