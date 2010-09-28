Расчет рулевых приводов

$60
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Курсовой проект "Расчет электромеханических и электрогидравлических рулевых приводов"

Расчетная часть состоит из двух разделов:

1) Гидродинамический расчет моментов сопротивления на баллере руля;

2) Расчет электропривода рулевого устройства.

Исходные данные, необходимые для гидродинамических расчетов, приведены в приложении 1. Системы электроприводов рулевого устройства и их параметры приведены в приложении 2.

Вариант и методичка будут высланы на почту

13 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад