Курсовая

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Предмет: Менеджмент

Тема: Оcoбенности плaнирования в индуcтрии гocтипреимства.

Количество страниц: 25 стр

Срoк: 5 дней

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: > План > Ведения - 1-3 стр. > Актуальность выбранной темы. > Цель а из цели должно выйти хотябы 3 задачи. > Глава первая. (теоретическая часть) > Названия++ > Параграф. > 1.1 (понятие сущьность) > 1.2(теория) > Глава вторая+(практическая часть) > Названия+ > 2.1. > 2.2 > Заключения+. > Объём 25стр > Список литературы: не мение 12 источников > Приложения.. > Размер шрифта 14 > Интервал межстрочный 1.5

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$30
5 дней
+
+++:))
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