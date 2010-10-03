Курсовой по психологии Объем 30 страниц. План и рекомендации вышлю выбранному специалисту. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно ...
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Предмет: Менеджмент
Тема: Оcoбенности плaнирования в индуcтрии гocтипреимства.
Количество страниц: 25 стр
Срoк: 5 дней
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: > План > Ведения - 1-3 стр. > Актуальность выбранной темы. > Цель а из цели должно выйти хотябы 3 задачи. > Глава первая. (теоретическая часть) > Названия++ > Параграф. > 1.1 (понятие сущьность) > 1.2(теория) > Глава вторая+(практическая часть) > Названия+ > 2.1. > 2.2 > Заключения+. > Объём 25стр > Список литературы: не мение 12 источников > Приложения.. > Размер шрифта 14 > Интервал межстрочный 1.5
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