Анализ кадровой деятельности

Сама работа в приложении замечания: В курсовом проекте необходимо показать умение анализировать объект управления технологическими процессами или очисткой. 1Обосновать необходимость и уровень автоматизации 2Разработать схемы автоматизации и выбрать приборы Курсовая работа должна включать в себя пояснительную записку содержащую следующие пункты: 1Анализ ...
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Номер курса: 4
тип работы: курсовая работа
Тема: Факторный анализ себестоимости и выявления резервов ее снижения (на примере МВД)
работа содержит: теория и практика
требования к работе: "Введение, теоритическая часть аналитическая часть, выводы и рекомендации по аналитической части, список литературы, приложения
обязательно сноски к литературе, на примере МВД ,расширенные(понятные) расчеты. Литература новая
кол-востраниц: 25-30
шрифт, интервал: 14,1,5
кол-во источников: на усмотрения исполнителя
сноски: подстрочные
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