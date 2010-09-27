Анализ кадровой деятельности

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Номер курса: 4

тип работы: курсовая работа

Тема: Факторный анализ себестоимости и выявления резервов ее снижения (на примере МВД)

работа содержит: теория и практика

требования к работе: "Введение, теоритическая часть аналитическая часть, выводы и рекомендации по аналитической части, список литературы, приложения

обязательно сноски к литературе, на примере МВД ,расширенные(понятные) расчеты. Литература новая

кол-востраниц: 25-30

шрифт, интервал: 14,1,5

кол-во источников: на усмотрения исполнителя

сноски: подстрочные

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад