Диплом по Гражданскому праву

С Павлом сотрудничали впервые, но надеюсь не в последний раз:). Как заказчик Павел обозначил ТЗ, оплачивал работу по главам, без задержек. На связь выходил оперативно, на все вопросы отвечал без промедления. Я сотрудничеством довольна, спасибо!