Диплом по Гражданскому праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок271 просмотр
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13 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$130
21 день
Ольга выполнила проект качественно и в поставленные сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Павлом сотрудничали впервые, но надеюсь не в последний раз:). Как заказчик Павел обозначил ТЗ, оплачивал работу по главам, без задержек. На связь выходил оперативно, на все вопросы отвечал без промедления. Я сотрудничеством довольна, спасибо!