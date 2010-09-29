Курсовая по дисциплине "Бухгалтерская отчетность"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки159 просмотров
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Тема: "Формирование годовой бухгалтерской отчетности."

предыдущий автор сделал работу на половину, нужно доделать уже начатую работу, или написать курсовую с нуля.

методичка и часть работы прикреплена в файле.

жду предложений по цене и срокам.

13 лет назад
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
5 дней
Наталья выполнила работу на высшем уровне и раньше срока. Будем сотрудничать и дальше. Рекомендую всем.
Спасибо, за предоставленную работу. Приятно работать с честным заказчиком и который всегда на связи. Желаю Виктору удачи!
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