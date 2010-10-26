Эссе по отраслевому менеджменту

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок179 просмотров
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Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника.

1. Особенности управления финансами предприятия машиностроения.

2. Особенности управления финансами строительного предприятия.

3. Особенности управления финансами транспортного предприятия.

4. Особенности управления финансами торговой организации.

5. Особенности управления финансами внешнеторговой организации.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$7
1 день
Все как обычно быстро и качественно, спасибо!
Приятно работать. Оплата своевременна и быстра.
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