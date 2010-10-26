Эссе по отраслевому менеджменту

Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника Темы для эссе 1. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях окружающей среды бизнеса. 2. Управление финансовыми рисками в ...
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Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника.
1. Особенности управления финансами предприятия машиностроения.
2. Особенности управления финансами строительного предприятия.
3. Особенности управления финансами транспортного предприятия.
4. Особенности управления финансами торговой организации.
5. Особенности управления финансами внешнеторговой организации.
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