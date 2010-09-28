Дипломный проект по медицине Объем работы 45-50- страниц Введение,заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 30 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема работы: Маркетинговый план препарата (направление -Фарма)
Предмет работы: Маркетинг
Объем работы: 30-35 стр
Шрифт: 12
Интервал:
Количество используемых источников:
Срок сдачи: 28.09.2010
это не полноценный диплом, это скорей работа в виде диплома для участия в смотре,
Первая глава нужна срочно
там нужно привести работу в порядок в целом + презентация...просто использовать материал заказчика....но многое готово...из этого нужно сделать работу.
выбранному фрилансеру все отправлю на почту.
УКАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЦЕНУ И СРОКИ!
- Похожие заказы
- $70Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
"Теоретические основы информатики" (ТОИ) Срок 6 дней с момента подтверждения заказа Методичка большого объема, вышлю по почтеРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
По каждому вопросу нужен пример с документами в приложении. Документы д.б. новыми, с последними изменениями. Пользоваться консультантом, из интернета старье не разрешают. Срок - среда, 29 сентября Требования к курсовой очень высокие, все доработки бесплатно Не брать темы ...Завершен13 лет назад
- $167
Задание в прикрепленном файле методичку можно скачать здесь http://files.mail.ru/9PQ1R4 сдача по главам, оплата по факту выполнения WMR или Сбербанк РФЗавершен13 лет назад
Разработка маршрута должна производиться в территориальных пределах Ставропольского края. Горные курорты Архыз, Домбай находятся территориально в Карачаево-Черкессии, и поэтому рассмотрены не могут быть. Очень желательно разработать маршрут в пределах городов Кавминвод - Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, ...Закрыт13 лет назад
Предмет: криминалистика Тема или краткое описание работы: 3 задания: 2 теоретических и 1 практическое Количество страниц: около 15 стр., теория по 3 стр. на каждое задание, остальные стр. на задачки Срoк сдачи: 4.10.2010 Вид работы: Контрольная работа Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: хотелось бы около 10 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Реферат по социологии, темы на выбор: (выбираем одну тему :)) 1. Причины и социальные последствия распада семьи 2. Особенности и проблемы молодой семьи Требования: необходимо привести статистику по теме в регионе Нижний Новгород 20 стр., не более!! Срок: 25 сентябряЗавершен13 лет назад
Совершенствование организации экспортной (импортной) деятельности коммерческого предприятия (предположительно на примере валюты) - это тема. плана нет методички нет. вуз ННГУ срок до 01.10Закрыт13 лет назад
Номер зачётных книжек 291666 и 291570 методичка в приложении срок 10 днейРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $43
Требуются 2 отчета по ознакомительной практике Специальность менеджмент Объем одного отчета должен быть:20-25 страниц только текста, приложения отдельно. срок прохождения 3 недели Данные по предприятиям вышлю на почту специалисту. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по ...Завершен13 лет назад