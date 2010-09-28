Тема работы: Маркетинговый план препарата (направление -Фарма)

Предмет работы: Маркетинг

Объем работы: 30-35 стр

Шрифт: 12

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Количество используемых источников:

Срок сдачи: 28.09.2010

это не полноценный диплом, это скорей работа в виде диплома для участия в смотре,

Первая глава нужна срочно

там нужно привести работу в порядок в целом + презентация...просто использовать материал заказчика....но многое готово...из этого нужно сделать работу.

выбранному фрилансеру все отправлю на почту.

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