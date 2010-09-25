Реферат по социологии. Приватно для vikt-docen.

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Реферат по социологии, темы на выбор: (выбираем одну тему :))

1. Причины и социальные последствия распада семьи

2. Особенности и проблемы молодой семьи

Требования: необходимо привести статистику по теме в регионе Нижний Новгород

20 стр., не более!!

Срок: 25 сентября

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$13
1 день
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