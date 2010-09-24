Диплом (Реальный сектор экономики)

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Предмет: Финансы и кредит

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Взаимодействие коммерческих банков с реальным сектором российской экономики на современном этапе

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 3 недели

план работы: нужен

13 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
21 день