Диплом (Реальный сектор экономики)

Тема исследование потребителей на товарном рынке хлебобулочных изделий г.Красноярска срок до 02.10 План Введение 1. Методические основы исследования потребителей на товарном рынке 1.1. Поведение потребителей: общая характеристика факторов и процессов потребительских решений 1.2. Направления и методы исследования потребителей 1.3. Источники и потоки ...
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Предмет: Финансы и кредит
Вид работы: Дипломная работа
Тема: Взаимодействие коммерческих банков с реальным сектором российской экономики на современном этапе
Объём работы: 70-90 страниц
Антиплагиат: от 80%
Срок: 3 недели
план работы: нужен
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