Курсовая по маркетингу

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Тема 19. Ценовая политика предприятия

План

Введение

1. Методические основы формирования ценовой политик предприятия.

1.1. Цели ценовой политики предприятия.

1.2. Факторы, определяющие ценовую политику предприятия.

1.3. Информационное обеспечение формирования ценовой политики предприятия

2. Процесс ценообразования на предприятии.

2.1. Структуризация (этапы) процесса установления цены на товар.

2.2. Калькуляция себестоимости. Определение затрат на производство товара.

2.3. Классификация методов ценообразования.

3. Модификация цен и выбор ценовой стратегии предприятия.

3.1. Виды цен устанавливаемые предприятием на товарных рынках.

3.2. Классификация ценовых стратегий.

3.3. Методы ценового стимулирования.

Заключение

Библиографический список

срок до 29.09.

нужно сделать 2 и 3 главу.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
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Irsana
Ирина 
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Работа выполнена в срок, после проверки были кое какие доработки, Ирина их исправила.
Изначально отзыв был отрицательный. Однако конфликт разрешен.
scorpion081181
Наталья 
42 годаРоссия
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