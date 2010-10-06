Написать куровую по математической экономике

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок196 просмотров
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Необходимо написать курсовую по математической экономике. Срок четыре дня. Задание на курсовую в файле.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$35
3 дня
Редко встречаешь столь разносторонних фрилансеров, как Алексей. Сложная работа по математической экономике была выполнена быстро и качественно.
Мой полуюбилейный, 55-й отзыв в копилочку Александра Бывает, что у заказчиков есть недостатки, мне кажется, что Александр их просто лишен (тьху-тьху)