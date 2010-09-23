Курсовая, менеджмент организации

$50
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Тема: Отчёт по практике в качестве менеджера отдела продаж.

30-35 страниц

На базе компании сферы услуг.

Нужна готовая (авторская работа).

Сроки 1 день

13 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад