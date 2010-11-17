Отчет по практике (курсовая) по уголовному праву

$13
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки177 просмотров
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Полное задание в прикрепленном файле (преддипломная)

1. Оглавление

2. Введение (постановка проблемы и обоснование ее актуальности)

3. Основная часть (обзор информации о проблеме, методология исследований, полученные результаты и их анализ)

4. Заключение (краткое конспективное изложение основных результатов работы, полученных лично студентом)

объем 12-15 страниц +приложения

наличие ссылок на законы

оригинальность 85%

цена одного отчета- 400 рублей

срок 05.10.2010 г.

будет 2 работы и 2 автора

оплата WMR, Сбербанк РФ

13 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$13
5 дней
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА, СПАСИБО, ПРИЯТНО БЫЛО РАБОТАТЬ С ЕЛЕНОЙ
Всегда приятно работать с Еленой всем рекомендую отличный заказчик!!!