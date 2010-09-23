Реферат отчет. Расчетная работа.

Предмет: Литературоведение Тема работы: Художественные средства создания образа Эркюля Пуаро в произведениях Агаты Кристи Дополнительные требования: Все примеры ТОЛЬКО на английском языке Нужно написать 15 страниц практической части. Введение, заключение, теорию - не нужно! Обязательно сноски на ...